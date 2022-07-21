رسميًا.. “الباطن” يضم “السحيمي”

أعلن نادي الباطن، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط عمر السحيمي.
وأشار الباطن، عبر بيان رسمي صادر مساء يوم أمس (الأربعاء)، إلى أن اللاعب تم ضمه من صفوف نادي العين لمدة موسم رياضي مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وأعلن نادي الباطن، مساء أمس إتمام مجلس إدارته إجراءات ضم الظهير الأيمن بصفوف النصر عبدالكريم المزيعل ولاعب نادي الهلال، تركي المطيري لمدة موسم على سبيل الإعارة. وفق “أخبار 24”.
وكان الباطن قد أعلن في وقت سابق تجديد تعاقده مع المدرب الكرواتي الين هورفات حتى نهاية الموسم المقبل.