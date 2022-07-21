بالصور.. لاعبو “الاتحاد” يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد

خضع لاعبو فريق الاتحاد، مساء اليوم (الأربعاء) لفحوصات طبية قبل انطلاق تحضيرات الموسم الرياضي الجديد.
وسيخوض فريق الاتحاد معسكرًا إعداديا في النمسا، بدءًا من يوم 23 يوليو، وحتى 13 أغسطس، يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية.
ومن المقرر أن تُسافر بعثة الاتحاد إلى المعسكر في النمسا يوم 23 من نفس الشهر، ويلعب أولى مبارياته الودية يوم 31 من الشهر الجاري مع فريق فيورنتينا الإيطالي.
ويواجه الاتحاد في مباراته الثانية نظيره فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، يوم 7 أغسطس المقبل، ويخوض المباراة الودية الثالثة أمام نظيره الوحدة الإماراتي، على أن ينهي المعسكر ويعود إلى جدة يوم 13 أغسطس.
وفق “أخبار 24”.