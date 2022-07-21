نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. لاعبو “الاتحاد” يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد
21/07/2022   8:26 ص

بالصور.. لاعبو “الاتحاد” يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد

+ = -
456

خضع لاعبو فريق الاتحاد، مساء اليوم (الأربعاء) لفحوصات طبية قبل انطلاق تحضيرات الموسم الرياضي الجديد.

وسيخوض فريق الاتحاد معسكرًا إعداديا في النمسا، بدءًا من يوم 23 يوليو، وحتى 13 أغسطس، يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية.

ومن المقرر أن تُسافر بعثة الاتحاد إلى المعسكر في النمسا يوم 23 من نفس الشهر، ويلعب أولى مبارياته الودية يوم 31 من الشهر الجاري مع فريق فيورنتينا الإيطالي.

ويواجه الاتحاد في مباراته الثانية نظيره فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، يوم 7 أغسطس المقبل، ويخوض المباراة الودية الثالثة أمام نظيره الوحدة الإماراتي، على أن ينهي المعسكر ويعود إلى جدة يوم 13 أغسطس.

لاعبو "الاتحاد" يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد (صور)

لاعبو "الاتحاد" يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد (صور)

لاعبو "الاتحاد" يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد (صور)

لاعبو "الاتحاد" يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد (صور)

لاعبو "الاتحاد" يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد (صور)

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. لاعبو “الاتحاد” يخضعون للفحوصات الطبية قبل تحضيرات الموسم الجديد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219749.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.