“الصحة” تعاقب ممارسين صحيين وتغلق 74 مؤسسة مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة إغلاق 74 مؤسسة صحية مخالفة لإجراءات الوقاية من كوفيد 19 “كورونا”، وذلك خلال أكثر من 300 ألف زيارة رقابية قامت بها فرقها الرقابية، خلال النصف الأول من العام 2022م.
ونفّذت الوزارة قرار الإغلاق بحق هذه المؤسسات حتى تُصحح المخالفات، وشملت 4 مستشفيات، و43 مجمعًا طبيًا، و5 صيدليات، و22 مؤسسة صحية أخرى.
وذكرت الصحة أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ أكثر من 6 آلاف عقوبة، منها 729 عقوبة على المستشفيات، وأكثر من 4 آلاف عقوبة على المجمعات الطبية، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى.
كما نفذت 1273 قرار عقوبة بحق عدد من الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية أكثر من 29 ألف مخالفة، منها 2961 مخالفة للأفراد، و26953 للمؤسسات الصحية. وفق “أخبار 24”.
وحثت الوزارة مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.