مستجدات كورونا.. ارتفاع الوفيات و”التعافي” واستقرار الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات الجديدة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل ارتفاع في الوفيات وحالات التعافي، واستقرار في الحالات الحرجة، مع انخفاض في الإصابات الجديدة المسجلة بـ”كورونا”، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 522 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 80 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 806401 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل استقرار في منحنى الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل دخول أو خروج أي حالات بغرف العناية المركزة، ليبقى إجمالي الحالات الحرجة في مستوى الأمس 139 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن الأمس حيث تم تسجيل 574 حالة اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 789677 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى وجود ارتفاع في حالات الوفاة بالفيروس؛ حيث يتم تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9236 حالة وفاة.