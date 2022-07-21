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جديد المحليات > “رويترز”: ارتفاع التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل
21/07/2022   7:24 م

“رويترز”: ارتفاع التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل

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كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 7.6% في العام الجاري 2022 وبنسبة 3.3% في عام 2023، مقارنة مع 6.3% و3.2% للعامين نفسيهما 2022 و2023 في استطلاع شهر أبريل الماضي.

وبين الاستطلاع ارتفاع توقعات النمو خلال العامين الجاري والمقبل عما كانت عليه في شهر أبريل الماضي، كما أكد حدوث أسرع وتيرة نمو لم تحدث منذ عقود.

يذكر أن وكالة موديز للتصنيف كانت قد أبرزت مؤخرا أرقاماً إيجابية بـ 3.9% كمعدل نمو متوسط خلال الأعوام 2022- 2026، مع استمرار الضبط المالي، ومشاريع التنوع الاقتصادي، ووصول المشاريع إلى مراحل التنفيذ خلال السنوات القادمة، والإصلاحات الحكومية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي حسنت بيئة الأعمال. وفق “أخبار 24”.

وسبق لـ “موديز” أن صنفت المملكة عند مستوى A1 في شهر يونيو الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب استمرار الإصلاحات.

“رويترز”: ارتفاع التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل

جديد المحليات
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