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جديد المحليات > “مجلس التعاون” يدين ويستنكر الهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بالعراق
22/07/2022   12:06 ص

“مجلس التعاون” يدين ويستنكر الهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بالعراق

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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، الهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين .

وأكد الحجرف، على تضامن دول المجلس مع العراق والوقوف معه في كافة الإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه، والحفاظ على سيادة أراضيه وحفظ الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية السيادة وحفظ الأمن . وفق “أخبار 24”.

وقدم الأمين العام تعازيه إلى العراق حكومةً وشعباً وإلى ذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

“مجلس التعاون” يدين ويستنكر الهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بالعراق

جديد المحليات
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