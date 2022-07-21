الدفاع المدني يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية قد تؤدي إلى سيول حتى يوم الاثنين

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، لتوخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية بالمملكة، من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل.
وبيّنت أن مناطق: عسير، ونجران، وجازان، والباحة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وأن منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة.
وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.