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جديد المحليات > الملكية الفكرية تفعل برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع مع مكتب البراءات الأوروبي
22/07/2022   12:05 ص

الملكية الفكرية تفعل برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع مع مكتب البراءات الأوروبي

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم (الخميس)، عن تفعيل برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع “PPH”، مع مكتب البراءات الأوروبي.

وأوضحت أن البرنامج يعد أحد برامج العمل المشترك بينها ومكاتب الملكية الفكرية الدولية، والذي يمنح مقدمي الطلب الحق في طلب تسريع عملية فحص طلبات براءة الاختراع في إحدى الدول؛ بناءً على النتائج الإيجابية للفحص في الدولة الأخرى أو العكس.

وأشارت إلى أن الخطوة تهدف إلى تسريع عملية فحص طلبات براءات الاختراع بينها ومكاتب الملكية الفكرية الدولية، وتحسين جودة البراءات نتيجة لمشاركة أفضل الممارسات بين البلدين، وإنجاز أسرع عند تقديم طلب فحص براءات الاختراع بموجب الاتفاقية، وتقليل الإجراءات، والتشجيع على جذب الاستثمارات والشراكات. وفق “أخبار 24”.

وكشفت أن برامج المسار السريع الموقعة مع المكاتب حتى الآن هي مكتب الملكية الفكرية الكوري، ومكتب البراءات الياباني، والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين، ومكتب البراءات الأوروبي، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

الملكية الفكرية تفعل برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع مع مكتب البراءات الأوروبي

جديد المحليات
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