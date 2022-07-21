نائب سفير الصين بالرياض يكرم متفوقي اللغة الصينية ويؤكد حاجة الشعوب للتقارب في ظل الأزمات

أكد نائب السفير الصيني لدى المملكة “ين لي جيون”، أن التعاون والتبادل الثقافي بين شعبي المملكة وجمهورية الصين الشعبية أصبح أكبر، وأن ثقافة الشعبين متقاربة بحكم أننا جميعاً نعتبر من الثقافة الشرقية للعالم.
وأضاف “ين لي” في تصريح خاص لـ”أخبار 24″: أنه في ظل الحروب التي يشهدها العالم والتوترات والأزمات السياسية، أصبحت الحاجة ملحة للتقارب بين الشعوب، وتأتي اللغة من أهم العوامل في التبادل الثقافي بين أي شعبين.
جاء ذلك على هامش مسابقة “الجسر الصيني” لطلاب الجامعات السعوديين، وكانت تحت رعاية وتنظيم من جامعة الملك عبدالعزيز، وبدعم من شركائها الصينين.
من جهته، قال الطالب أحمد الهيفاني من جامعة الملك عبدالعزيز، والذي حصل على المركز الأول في المسابقة: إنه بدأ في تعلم اللغة الصينية منذ عامين على مقاعد الجامعة، وأن سبب اختياره لتعلم هذه اللغة كان تحدياً لنفسه لأنها من أصعب اللغات.
فيما قالت الحاصلة على المركز الرابع الطالبة شذى الفارسي من جامعة الملك سعود: إنها دخلت لتخصص اللغة الصينية بمحض الصدفة، وقد أحبت اللغة، وأنها شاركت في المسابقة لتنمية ذاتها، وأنها تتطلع للمشاركة العام القادم وستنافس على المركز الأول.