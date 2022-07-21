لتوحيد الإجراءات والتسهيل على أولياء الأمور.. “تعليم الرياض” يعيد التوزيعَ الجغرافي لمكاتب التعليم

اعتمدتِ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (الخميس)، التوزيعَ الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم التابعة لها.
وأوضحَ المتحدثُ الرسمي لتعليم المنطقة علي الغامدي، أن المسمياتِ الجديدةَ للمكاتب بعد إعادة التوزيع هي مكاتب تعليم: الملز، النسيم، الروضة، العليا، المعذر، العريجا، الشفاء، السلي، قرطبة، العارض، الدرعية، طويق، المزاحمية، ضرما، رماح، ثادق، وحريملاء .
وأشارَ إلى أن من مكتسبات إعادة توزيع المكاتب وضعها ضمن حدود جغرافية في 15 مكتباً تعليميّاً لها نفس الإجراءات والعمليات الإدارية والتعليمية والمدرسية والفنية، والإسهام في منح مديري مكاتبها تفويضاً وصلاحياتٍ أكبرَ لتمنحها مرونة وسرعة أكبر في اتخاذ القرارات التي تخدمُ المجتمعَ التعليمي.
وبين أنَّ التوزيع الجديد سيحققُ العديدَ من المكتسبات التي تهدفُ إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمباني، والتسهيل على أولياء الأمور، ومضيفاً أن الخطوة ستحقق توزيعاً جغرافيّاً عادلاً للمدارس داخل النطاقات الجغرافية؛ بهدف زيادة جودة الخدمة التعليمية المقدمة للمدارس، وتوحيد المرجعية الإدارية والتعليمية. وفق “أخبار 24”.
وكشف الغامدي أنَّ من المكتسبات: التسهيل والتيسير على أولياء الأمور، ومنسوبي ومنسوبات إدارة التعليم في مكاتب التعليم، وتوحيد إجراءات العمل لمكاتب التعليم مع اللجان الإشرافية، ورفع الكفاءة التنظيمية، وتوزيع شرائح النقل الداخلي بطريقة تزيد من تلبية رغبات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية على حسب الحدود الجغرافية لمكاتب التعليم والأحياء التابعة.