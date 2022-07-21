ارتفاع عدد الجامعات السعودية في تصنيف شنغهاي العالمي إلى 15 جامعة

ارتفع عدد الجامعات السعودية في التصنيف العالمي للجامعات “شنغهاي” إلى 15 جامعة، مقارنة بـ6 جامعات في عام 2018م؛ وذلك في النسخة الأخيرة من التصنيف الخاص بالتخصصات.
وتميزت الجامعات السعودية في 11 تخصصاً علمياً، ضمن أفضل 50 جامعة عالمية، حيث حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المركز 15 في علوم وهندسة الطاقة، والمركز 24 في علوم وتقنيات النانو، كما حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز 27 في علوم وتقنيات القياس.
يذكر أن المملكة حقّقت المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً في مؤشر “نيتشر” لجودة الأبحاث العلمية”، كما حلّت 26 جامعة سعودية ضمن قائمة عام 2022م؛ مقارنة بـ16 جامعة في عام 2018م. وفق “أخبار 24”.
كما ارتفع عدد الجامعات السعودية إلى 16 في تصنيف QS العالمي 2023م مقارنةً بـ9 جامعات في 2019م، وارتفع إلى 22 جامعة في تصنيف “التايمز البريطاني” للجامعات ذات التأثير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2022م، مقارنة بـ3 فقط عام 2019م.