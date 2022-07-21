تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال أبرز التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.
وكان الكرملين قد أعلن في بيان اليوم (الخميس) إن ولي العهد والرئيس الروسي أكدا على أهمية زيادة التعاون في إطار أوبك +، وأن دول “أوبك+” تفي باستمرار بالتزاماتها للحفاظ على توازن سوق الطاقة.
وأوضح أن الجانبان بحثا الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار نتائج اجتماع رؤساء الدول الضامنة لصيغة “أستانا” بشأن التسوية السورية، الذي عقد في طهران. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الزعيمين قدما “تقييما إيجابيا” للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تمت مناقشة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.