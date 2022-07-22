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جديد المحليات > إحالة مواطن إلى النيابة لنقله وتسهيله دخول صحفي أمريكي غير مسلم إلى مكة المكرمة عبر مسار المسلمين
22/07/2022   12:42 م

إحالة مواطن إلى النيابة لنقله وتسهيله دخول صحفي أمريكي غير مسلم إلى مكة المكرمة عبر مسار المسلمين

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أحالت شرطة منطقة مكة المكرمة مواطناً متواطئاً؛ إلى النيابة العامة لنقله وتسهيله دخول أحد الصحفيين من غيرالمسلمين يحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إن المواطن نقل وسهل دخول الصحفي عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين.

وأوضح أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما تمت إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.وفق “أخبار 24”.

وشدد المتحدث على ضرورة التزام جميع القادمين إلى المملكة باحترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخاصة ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة.

وأضاف أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة.

إحالة مواطن إلى النيابة لنقله وتسهيله دخول صحفي أمريكي غير مسلم إلى مكة المكرمة عبر مسار المسلمين

جديد المحليات
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