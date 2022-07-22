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جديد المحليات > “الحج والعمرة”: وصول أكثر من 157 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس
22/07/2022   12:42 م

“الحج والعمرة”: وصول أكثر من 157 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس

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قالت وزارة الحج والعمرة، إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج بلغ 157.5 ألف حاج من جنسيات مختلفة.

وأوضحت إحصائية الوزارة أن 146.6 ألف حاج قدموا بالحافلات عبر مركز الهجرة بالمدينة المنورة، فيما استقبل مركز حجاج البر نحو 7.7 ألف حاج، في حين وصل أكثر من 3 آلاف حاج عبر قطار الحرمين السريع.

وأشارت الإحصائية إلى مغادرة أكثر من 11 ألف حاج المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر.وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن إجمالي عدد الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ؛ بلغ أكثر من 83 ألف حاج، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس أكثر من 74 ألف حاج.

“الحج والعمرة”: وصول أكثر من 157 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس

جديد المحليات
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