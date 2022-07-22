نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة”: هذه الإرشادات تُساعد على تبريد الجسم حال الإصابة بضربات الشمس
22/07/2022   12:42 م

“الصحة”: هذه الإرشادات تُساعد على تبريد الجسم حال الإصابة بضربات الشمس

+ = -
664

قدمت وزارة الصحة، بعض الإرشادات التي تُساعد على تبريد الجسم حال الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الإرشادات تتمثل في رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة، والانتقال إلى منطقة مظللة، أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة، إلى جانب أخذ حمام بارد، أو غمر الجسم بالماء بحوض الاستحمام.

ولفتت إلى أهمية شرب كمية كافية من الماء، وخلع أي ملابس زائدة، بالإضافة إلى وضع كمادات باردة على الرقبة والإبط. وفق “أخبار 24”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تعرض بعض المناطق لموجة حارّة إلى شديدة الحرارة تستمر حتى يوم غدٍ (السبت)، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 45 و50 درجة مئوية.

 اجهاد حراري

“الصحة”: هذه الإرشادات تُساعد على تبريد الجسم حال الإصابة بضربات الشمس

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219892.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.