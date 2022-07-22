“التجارة” تُحرر 440 مخالفة فورية خلال 6 آلاف زيارة تفتيشية بالمدينة

نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، 5.966 ألف زيارة تفتيشية على المحال التجارية ومحطات الوقود ومحال بيع إطارات السيارات، وكذلك متاجر الذهب والمجوهرات بمنطقة المدينة المنورة.
وأسفرت الجولات الميدانية منذ ابتداء موسم حج هذا العام 1443 هـ وحتى نهاية يوم أمس، عن تحرير 440 مخالفة تجارية فورية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة، إلى جانب حجز ومصادرة وإتلاف 10.5 ألف منتج مُخالف.
وتهدف الوزارة من تلك الجولات الرقابية إلى التحقق من صحة العروض الترويجية تزامناً مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المُستهلك. وفق “أخبار 24”.