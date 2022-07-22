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جديد المحليات > “المرئي والمسموع” تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى
22/07/2022   12:41 م

“المرئي والمسموع” تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى

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استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الهيئة، وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها عند إنتاج ونشر أو إعادة نشر أي محتوى إعلامي، وعدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المُخالفين.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمُتابعين، ويُساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي. وفق “أخبار 24”.

“المرئي والمسموع” تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى

جديد المحليات
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