نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > للمرة الثالثة.. القوات البحرية الملكية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة من نظيرتها الباكستانية (صور)
22/07/2022   12:41 م

للمرة الثالثة.. القوات البحرية الملكية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة من نظيرتها الباكستانية (صور)

+ = -
846

تسلّمت القوات البحرية الملكية أمس (الخميس)، قيادة قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF-150)، للمرة الثالثة من نظيرتها الباكستانية، وذلك في مقر القاعدة البحرية الأمريكية بالبحرين.

وتسلم العميد البحري الركن عبد الله المطيري من القوات البحرية الملكية، قيادة (CTF-150) بشكل رسمي من العميد البحري الباكستاني فاقار محمد خلال حفل خاص.

وتأسست قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF 150) في عام 2002 ، حيث تعتبر إحدى أربع قوات واجب وهي قوة الواجب (CTF-151) وقوة الواجب (CTF-152)، إضافة إلى قوة الواجب (CTF-153) التي أعلن عنها في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.

 القوات البحرية الملكية

القوات البحرية الملكية

القوات البحرية الملكية

وفق “أخبار 24”.

للمرة الثالثة.. القوات البحرية الملكية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة من نظيرتها الباكستانية (صور)

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219898.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.