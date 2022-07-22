للمرة الثالثة.. القوات البحرية الملكية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة من نظيرتها الباكستانية (صور)

تسلّمت القوات البحرية الملكية أمس (الخميس)، قيادة قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF-150)، للمرة الثالثة من نظيرتها الباكستانية، وذلك في مقر القاعدة البحرية الأمريكية بالبحرين.
وتسلم العميد البحري الركن عبد الله المطيري من القوات البحرية الملكية، قيادة (CTF-150) بشكل رسمي من العميد البحري الباكستاني فاقار محمد خلال حفل خاص.
وتأسست قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF 150) في عام 2002 ، حيث تعتبر إحدى أربع قوات واجب وهي قوة الواجب (CTF-151) وقوة الواجب (CTF-152)، إضافة إلى قوة الواجب (CTF-153) التي أعلن عنها في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.
وفق “أخبار 24”.