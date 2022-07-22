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رياضة > “الحكام” ستستغنى عن “أصحاب التقييم المنخفض”
22/07/2022   5:30 م

“الحكام” ستستغنى عن “أصحاب التقييم المنخفض”

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أفادت تقارير صحفية بأن لجنة الحكام باتحاد الكرة ستستغني عن إدارة الحكام أصحاب التقييم الفني المنخفض لمباريات النسخة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال الرصد والمتابعة المستمرة.

وتسعى لجنة الحكام، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، إلى تصعيد الحكام الشباب ومنحهم الفرصة الكاملة للظهور بعد اجتيازهم جميع الخطوات الفنية والقانونية؛ لإيجاد كوادر تحكيمية شابة تسهم في تطوير التحكيم السعودي.

وكانت لجنة الحكام قد أبعدت الثلاثي محمد القرني، وخالد صلوي، وخالد الجهني من قيادة مباريات النسخة المقبلة من دوري المحترفين، وتم تكليفهم للعمل كمقيمين للحكام في المسابقات المحلية المختلفة. وفق “أخبار 24”.

“الحكام” ستستغنى عن “أصحاب التقييم المنخفض”

رياضة
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