نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “العدل” توضح حالات اعتبار عقد الإيجار المُبرم خارج “إيجار” مسجلاً بالشبكة
22/07/2022   5:29 م

“العدل” توضح حالات اعتبار عقد الإيجار المُبرم خارج “إيجار” مسجلاً بالشبكة

+ = -
1002

استعرضت وزارة العدل، حالات اعتبار عقد الإيجار المُبرم خارج “إيجار” مسجلاً بالشبكة، كون العقود السابقة المُبرمة خارج الشبكة يمكن تسجيلها وفق الإجراءات المُحددة في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في الشبكة، لتكون منتجة لآثارها النظامية.

وبيّنت أن حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها، وذلك سواء في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الحالات تتضمن إذا كان أحد الأطراف ممتنعاً عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.

“العدل” توضح حالات اعتبار عقد الإيجار المُبرم خارج “إيجار” مسجلاً بالشبكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219933.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.