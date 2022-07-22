صدور أمر ملكي بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.
وأبان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي نص على ترقية قاضيين إلى درجة رئيس محكمة استئناف وترقية 3 قضاة إلى درجة قاضي استئناف، وترقية 4 قضاة إلى درجة “رئيس محكمة/ب” وترقية قاضٍ إلى درجة وكيل محكمة/أ.
كما شمل الأمر الملكي ترقية 5 قضاة إلى درجة وكيل محكمة/ب، وترقية 16 قاضيًا إلى درجة قاضي/أ، وترقية 7قضاة إلى درجة قاضي/ب، بالإضافة إلى تعيين 8 قضاة على درجة قاضي/ب، وتعيين 18 قاضيًا على درجة ملازم قضائي. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هذا الأمر الملكي جاء حرصا من القيادة الرشيدة على دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير أعماله ودعمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى التميز الذي تنشده.