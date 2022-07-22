وزارة النقل تُتيح محطات شحن للسيارات الكهربائية في مقرها بالرياض خاصة بالموظفين والمراجعين

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، محطات شحن للسيارات الكهربائية في مقرها بالرياض؛ مخصصة للموظفين والمراجعين لديوان الوزارة.
وقالت الوزارة، إن الهدف من هذه الخطوة تعزيز ثقافة تبني تقنيات مستقبل النقل وفق أفضل التقنيات الحديثة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، وتعزيز التكامل في مختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن استخدام تقنيات النقل الحديثة سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يجعل أمر التحول لتطبيق التقنيات الحديثة واقعًا مُعاشًا، لافتة إلى أنه ستعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، من خلال تنويع الاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص ضمن خططها، بهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن. وفق “أخبار 24”.