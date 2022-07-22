السديس: قدسية الحرمين الشريفين خط أحمر .. ولا تساهُل مع المتجاوزين مهما كانت جنسيتهم

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، أن قدسية الحرمين الشريفين، تُعد خطًا أحمر بالنسبة للمملكة.
وأضاف “السديس” أن الرئاسة لن تتساهل مع من يتجاوز أو يتعدى على الحرمين الشريفين، مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله.
وشدد على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مؤكدا أهمية تطبيق العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم الأمنية داعياً الجميع إلى التعاون لتحقيق هذه المسؤولية الدينية والوطنية. وفق “أخبار 24”.
ودعا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقومان به من جهود حثيثة لحفظ الأمن ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.