عبارات جازان-فرسان تنقل أكثر من 101 ألف راكب و45 ألف مركبة خلال 3 أشهر

كشفت الهيئة العامة للنقل، عن مساهمة مشروع عبارات “جازان- فرسان” بمنطقة جازان في نقل أكثر من 101 ألف راكب خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022.
وأوضحت الهيئة أن عبارات جازان فرسان نقلت أكثر من 45 ألف مركبة عبر 425 رحلة جرت خلال 2022، منها 20 ألف مركبة جرى نقلها خلال الربع الثاني من خلال 215 رحلة.
وأضافت أنه جرى نقل أكثر من 11 ألف شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع، بمعدل نمو 9% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان تسهم في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يومياً من المواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها.
وذكرت أن العبارة الواحدة تسع 650 راكبًا، و60 سيارة، وتستمر في تقديم خدماتها للجميع بشكل مجاني، وبواقع رحلتين يوميًا للركاب وست رحلات لنقل البضائع.
#الهيئة_العامة_للنقل: من خلال 215 رحلة.. عبّارات جازان – فرسان تنقل أكثر من 101 ألف راكب وأكثر من 20 ألف مركبة خلال الربع الثاني من العام الحالي.#واس_عام pic.twitter.com/jDDL5dNfBI
— واس العام (@SPAregions) July 22, 2022