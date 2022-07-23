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جديد المحليات > استقطاع 2.5% من رسوم الأراضي البيضاء لتغطية التكاليف التشغيلية للبرنامج
23/07/2022   2:10 م

استقطاع 2.5% من رسوم الأراضي البيضاء لتغطية التكاليف التشغيلية للبرنامج

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أصدر مجلس الوزراء، قراراً بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باستقطاع ما نسبته 2.5% من مبالغ الرسوم والغرامات لتغطية التكاليف التشغيلية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، لمدة 3 سنوات، ابتداء من عام 2021.

وتضمن قرار المجلس، توريد الرسوم لحساب جارٍ لوزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي وتخصص تلك النسبة تحت اعتماد مقابل الإيراد وتُصرف للأغراض المخصصة لها، على أن تنسق وزارة البلديات مع وزارة المالية لوضع آلية لإنفاذ هذا القرار.

ونص القرار على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرفع للجنة المختصة، لتمديد صلاحية هذا القرار أو تعديله بناءً على ما يُستجد. وفق “أخبار 24”.

استقطاع 2.5% من رسوم الأراضي البيضاء لتغطية التكاليف التشغيلية للبرنامج

جديد المحليات
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