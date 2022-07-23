“التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم بجريمة التستر في تجارة المواشي بالرياض

شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المواشي بمدينة الرياض.
وتضمنت الدعوى قيام المتستر عليه بمزاولة تجارة الأغنام وأعلافها، وتستر صاحب العمل والسماح له بالعمل لحسابه الخاص، حيث زادت تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته، كسائق خاص وراتبه 2500 ريال شهرياً، وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض الحكم بغرامة 60 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، إضافة إلى إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإبعاد المقيم وشطب السجل التجاري، وباقي العقوبات النظامية. وفق “أخبار 24”.