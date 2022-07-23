لجنة عشوائيات جدة تشعر سكان “المنتزهات” وتواصل الإزالة في 8 أحياء

أشعرت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، سكان المناطق العشوائية في منطقة “المنتزهات”، تمهيدا لبدء أعمال الإزالة، ضمن مجموع الأحياء المزالة والجاري إزالتها والتي بلغت 28 حياً.
وأكدت اللجنة استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء هي: (بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة).
وأضافت أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا، وتشمل: (المنتزهات – وقويزة – والعدل والفضل – أم السلم وكيلو 14 الشمالي). وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مجموع الأحياء العشوائية المقرر إزالتها في جدة 32 حياً، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإزالة مطلع العام المقبل 2023.