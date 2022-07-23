نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المرئي والمسموع” و”الاتصالات” تطلبان من منصة “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة
23/07/2022   10:56 م

“المرئي والمسموع” و”الاتصالات” تطلبان من منصة “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة

+ = -
326

تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) بعرض إعلانات موجهةلمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب “YouTube”.

وبناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع. وفق “أخبار 24”.

“المرئي والمسموع” و”الاتصالات” تطلبان من منصة “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885220066.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.