نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التعاون الإسلامي” يرحب بالاتفاق الروسي الأوكراني لتسهيل تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية
23/07/2022   10:57 م

“التعاون الإسلامي” يرحب بالاتفاق الروسي الأوكراني لتسهيل تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية

+ = -
391

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق الثلاثي الذي وقّع عليه كل من: روسيا الاتحادية، وأوكرانيا بمدينة إسطنبول التركية؛ وذلك في إطار الجهود الدولية لحل أزمة وقف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية.

وعبّر الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم عن إشادته بالجهود التي بذلتها تركيا والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى؛ لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يضمن توفير إمدادات الغذاء لمواطني العديد من دول المنطقة بما في ذلك بعض الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن هذا الاتفاق يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، كما حث أطراف النزاع على بذل المزيد من المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لضمان وقف الحرب وتحقيق تسوية سياسية مُرضية للطرفين، وأن يكون هذا الاتفاق يشكل خطوة للوصول إلى تسوية سياسية بين البلدين تُنهي الصراع الدايم بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.وفق “أخبار 24”.

“التعاون الإسلامي” يرحب بالاتفاق الروسي الأوكراني لتسهيل تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885220067.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.