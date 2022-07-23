“التعاون الإسلامي” يرحب بالاتفاق الروسي الأوكراني لتسهيل تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق الثلاثي الذي وقّع عليه كل من: روسيا الاتحادية، وأوكرانيا بمدينة إسطنبول التركية؛ وذلك في إطار الجهود الدولية لحل أزمة وقف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية.
وعبّر الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم عن إشادته بالجهود التي بذلتها تركيا والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى؛ لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يضمن توفير إمدادات الغذاء لمواطني العديد من دول المنطقة بما في ذلك بعض الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد أن هذا الاتفاق يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، كما حث أطراف النزاع على بذل المزيد من المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لضمان وقف الحرب وتحقيق تسوية سياسية مُرضية للطرفين، وأن يكون هذا الاتفاق يشكل خطوة للوصول إلى تسوية سياسية بين البلدين تُنهي الصراع الدايم بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.وفق “أخبار 24”.