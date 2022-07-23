إحداها لمواطن ساعد غير مسلم على دخول مكة.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في مكة، قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين غير المسلمين، ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة؛ وذلك عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين.
وتمكن الأمن من القبض على مقيم من الجنسية المصرية في جدة، قام بجمع الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية إلى الخارج متخذاً من كيان تجاري غطاءً لذلك، وباشرت الجهات الأمنية بلاغاً عن تعرضه للسرقة من مواطن ومقيم يمني سرقا منه 3 آلاف ريال؛ ليتبين من إجراءات الاستدلال أن المبلغ المسروق 350 ألف ريال؛ ما أدى إلى كشف جريمته.
كما تم القبض على مواطن يعاني اعتلالات نفسية في ظهران الجنوب، تطاول على الذات الإلهية، كما تم القبض على مقيمين من الجنسية الفلسطينية واليمنية بجدة، قاما بالسطو على منزل.وفق “أخبار 24”.
وضبط الأمن 3 مواطنين بالرياض، قاموا بتنفيذ حـوادث جنائية تمثلت في سلب منازل ومتاجر ومرافق عامة، والاستيلاء على ما تحويه باستخدام مركبة مسروقة، كما تم ضبط مقيم باكستاني في جازان، بحوزته 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبأة بطريقة فنية داخل ضاغط هواء متنقل في مركبته.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/mUbu88lNgX
— الأمن العام (@security_gov) July 23, 2022