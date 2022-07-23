 شملت 34 ألف معلم ومعلمة.. "التعليم" تعلن نتيجة إجراءات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.
وشملت النتيجة المعلنة نقل أكثر من 33.9 ألف معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة؛ ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل.
وأوضحت الوزارة أنه تم نقل 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل؛ حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.
واعتمدت الوزارة إجراءات مطوّرة للنقل، تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية؛ وسد الاحتياج التعليمي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص، وإلغاء قوائم الانتظار السابقة، وحفظ حقوق المتقدمين، مع تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.وفق “أخبار 24”.
وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة، تسمح للمتقدمين بتعديل الرغبات، وتمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وتعطي نقاطاً لكل متقدم حسب خدمته.
كما تشمل التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية.