“الزكاة”: 393 مليون ريال استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي عبر خدمة “زكاتي”

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الزكوات الواردة عبر خدمة “زكاتي”، تجاوزت 393 مليون ريال منذ إطلاق الخدمة قبل 5 سنوات وحتى الآن.
وأكدت أن إجمالي الزكوات الواردة عبر الخدمة خلال موسم الحج بلغ أكثر من 4.4 مليون ريال، موضحة أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، منها الأُسر أشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.
وتوفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالاً، أو ذهباً، أو فضة، أو أسهماً، وغيرها، فضلاً عن دفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، وخاصية التذكير بمواعيد الزكاة.