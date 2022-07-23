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جديد المحليات > “الأرصاد”: أغسطس المقبل سيسجل درجات حرارة قد تزيد على 50 درجة في بعض المناطق
23/07/2022   10:56 م

“الأرصاد”: أغسطس المقبل سيسجل درجات حرارة قد تزيد على 50 درجة في بعض المناطق

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن التوقعات تشير إلى أن شهر أغسطس المقبل سيشهد درجات حرارة عالية قد تلامس الـ50 درجة أو تزيد في بعض المناطق.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية” أن درجات الحرارة قد تزيد عن الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق الساحلية الشرقية من المملكة، والمناطق الداخلية خاصة المدينة المنورة. 

وأشار إلى أن هناك بعض المدن التي سجلت درجات حرارة خلال هذا الشهر، لافتاً إلى أن محافظة جدة كانت قد سجلت في عام 2010 درجات حرارة تجاوزت الـ50 درجة مئوية في الظل. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الملاحظ هذا العام أن فصل الصيف بدأ مبكراً بدرجات حرارة عالية لامست الخمسين درجة مئوية.  

“الأرصاد”: أغسطس المقبل سيسجل درجات حرارة قد تزيد على 50 درجة في بعض المناطق

جديد المحليات
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