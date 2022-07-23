“عيشها” تطلق أجنحة تفاعلية في مراكز التسوق لاستعراض خرائط العروض الحية

تستقبل الأجنحة التفاعلية لمنصة “عيشها” زوارها في مراكز التسوق بالرياض، في حملة تعريفية أطلقتها الهيئة العامة للترفيه للتعريف بالمنصة وتطبيقها وقنواتها الرقمية.
وتستعرض الأجنحة للزوار، في رياض بارك، والنخيل مول، خدمات التطبيق والمنصة، وتصفح خرائط مواقع ومواعيد الفعاليات والمهرجانات والعروض الحية، وأسعار التذاكر.
ويضم جناح “عيشها”، الذي يستمر 14 يوماً؛ تقنيات حديثة وعالية الجودة، كالألواح المدمجة، والشاشات التفاعلية، في تجربة مثيرة بها الكثير من التحدي بالتفاعل مع محتوى المنصة واختبار المعلومات.
كما تتيح المنصة الاستمتاع بالفعاليات الميدانية المصاحبة للجناح عبر فرقتي المرح والموسيقى، وستنتقل أجنحة عيشها قريباً إلى عدد من مراكز التسوق في جدة والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وتأتي مبادرة منصة “عيشها” ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لدعم المنشآت العاملة في قطاع الترفيه، والترويج للأنشطة والفعاليات، وإتاحة مرجع وتقويم محدث وتفاعلي بطريقة سهلة لاستكشاف جميع المعلومات.