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جديد المحليات > الجامعة العربية المفتوحة تستقبل طلبات القبول بفروعها في المملكة اعتباراً من اليوم
23/07/2022   10:56 م

الجامعة العربية المفتوحة تستقبل طلبات القبول بفروعها في المملكة اعتباراً من اليوم

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تستقبل الجامعة العربية المفتوحة طلبات القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس للفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023م، بفروعها في: الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء، من اليوم وحتى 23 / 1/ 1444هـ.

وتوفر الجامعة برامج تعليمية، ومناهج عالمية لإعداد الطلبة علمياً وعملياً، وتزويدهم بالمهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعتمد نظام التعليم المنتظم المدمج؛ بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.

وأوضح مدير إدارة القبول والتسجيل إبراهيم الفاضل أن التسجيل متاح حالياً عبر الموقع، في العديد من التخصصات ومنها: إدارة الأعمال، والمحاسبة، والحاسب الآلي، والشبكات، والأمن، وغيرها. وفق “أخبار 24”.

وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات عبر الرابط (www.arabou.edu.sa)

الجامعة العربية المفتوحة تستقبل طلبات القبول بفروعها في المملكة اعتباراً من اليوم

جديد المحليات
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