بالفيديو.. قصة أول باب سعودي القرار والتصميم والإنشاء للكعبة المشرفة

أوردت دارة الملك عبدالعزيز، تفاصيل قصة أول باب سعودي القرار والتصميم والإنشاء للكعبة المشرفة.
وأوضحت الدارة، أن الملك عبدالعزيز أمر بصنع باب جديد للكعبة في عام 1363 هـ (1944 م)، ليكون أول باب جديد بعد 318 عاماً من تركيب بابها الذي قبله، حيث ركب عام 1366 هـ (1947 م).
ويتكون الباب من مصراعين متشابهين ومتكاملين من خشب الساج الجاوي، كما أنه مصفح من الفضة الخالصة المطلية بالذهب وقاعدته من الحديد الصلب، مبينة أنه تمت زخرفة الباب بزخارف نباتية وآيات بخط الثلث وعلى جوانب الباب 11 اسماً من أسماء الله الحسنى. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه في عام 1398 هـ (1978 م) أمر الملك خالد بن عبدالعزيز بصنعه، موضحةً أنه تم صنع الحقيبة من ثلاث مراحل رئيسية من خشب التيك، وإطار من الفولاذ، وصفائح وأشرطة سبائك الذهب الخالص.
#فيديو الدارة |📺
قصة أول باب سعودي القرار والتصميم والإنشاء للكعبة المشرفة تقدمها #دارة_الملك_عبدالعزيز في أقل من دقيقتين. pic.twitter.com/o3uDQ22gWx
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 20, 2022