طقس اليوم.. حرارة شديدة بالمدينة والرياض والشرقية.. وأمطار وسيول بعسير وجازان والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مدن المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي)، ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة بمكة المكرمة، و48 درجة بالمدينة المنورة، و45 درجة بالرياض، و46 درجة بالدمام وبريدة، و37 درجة في جدة). وفق “أخبار 24”.