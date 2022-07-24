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جديد المحليات > “خلك حريص”.. مبادرة البنوك السعودية للأمان من العمليات الاحتيالية
24/07/2022   7:00 ص

“خلك حريص”.. مبادرة البنوك السعودية للأمان من العمليات الاحتيالية

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أطلق الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم السبت، مبادرة “خلك حريص”؛ للتوعية من الوقوع في العمليات الاحتيالية.

ودعا الحساب إلى مشاركة وعي الأفراد بطرق الاحتيال المالي عبر خطوات تصوير نشاطهم في نشر الوعي بالاحتيال المالي، ومشاركته في وسم (خلك حريص)، حيث يدخل المشترك السحب على جوائز قيمة.

وأطلقت لجنـة الإعـــــلام والتوعــيـة المصرفيـــــة فــي البــنــوك السعـــوديــة، مبادرة خلـــك حريـص بتوجيـــه مــن البنــك المــركــزي السعودي، وبمشــاركة جميع البنـوك الــسعــوديــــة. وفق “أخبار  24”.

وتهدف المبادرة لإطـــلاق حمــلــة وطــنــيــة واســعــة للـتوعيـــة بالاحــتــيـــال وأســالــيــبه ومــواجهــتهــا بأسلــوب التوعــية المباشــرة، ورفـع ثقافة المجتمع حول أحدث أساليب الاحــتيــال.

ويمكن التعرف على المبادرة عبر الرابط.

“خلك حريص”.. مبادرة البنوك السعودية للأمان من العمليات الاحتيالية

جديد المحليات
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