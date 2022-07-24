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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل رئيس كازاخستان ويستعرض معه عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك
24/07/2022   7:00 ص

بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل رئيس كازاخستان ويستعرض معه عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (السبت) في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم توكاييف، والذي أجريت له مراسم استقبال رسمية.

وعقد ولي العهد مع الرئيس الكازاخي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لاستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الجلسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعدد من المسؤولين.

بينما حضر من الجانب الكازاخستاني وزير الخارجية ووزير التجارة والتكامل ووزير الطاقة وسفير كازاخستان لدى المملكة، وعدد آخر من المسؤولين في جمهورية كازاخستان.

ولي العهد يستقبل رئيس حمهورية كازاخستان

ولي العهد يستقبل رئيس حمهورية كازاخستان

ولي العهد يستقبل رئيس حمهورية كازاخستان

ولي العهد يستقبل رئيس حمهورية كازاخستان

ولي العهد يستقبل رئيس حمهورية كازاخستان

ولي العهد يستقبل رئيس حمهورية كازاخستان

ولي العهد يستقبل رئيس حمهورية كازاخستان

ولي العهد يستقبل رئيس حمهورية كازاخستان

وفق “أخبار  24”.

بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل رئيس كازاخستان ويستعرض معه عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك

جديد المحليات
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