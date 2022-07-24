بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل رئيس كازاخستان ويستعرض معه عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (السبت) في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم توكاييف، والذي أجريت له مراسم استقبال رسمية.
وعقد ولي العهد مع الرئيس الكازاخي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لاستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الجلسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعدد من المسؤولين.
بينما حضر من الجانب الكازاخستاني وزير الخارجية ووزير التجارة والتكامل ووزير الطاقة وسفير كازاخستان لدى المملكة، وعدد آخر من المسؤولين في جمهورية كازاخستان.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر السلام بجدة فخامة رئيس جمهورية #كازاخستان، ويقيم مراسم استقبال رسمية لفخامته.#واس pic.twitter.com/bLnokpmjKD
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 23, 2022
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ورئيس جمهورية #كازاخستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية ويستعرضان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في شتى المجالات بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.#واس pic.twitter.com/ANtZIkTwo7
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 23, 2022
وفق “أخبار 24”.