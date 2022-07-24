“الزكاة والضريبة” توضح متى يكون الذهب خاضعاً لضريبة القيمة المُضافة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الذهب يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط.
وبيّنت الهيئة، أنه إذا كان مستوى نقاء الذهب أقل من 99% يكون خاضعاً لضريبة القيمة المُضافة، مشيرةً إلى أن المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
جاء توضيح الهيئة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على شراء الذهب المستعمل. وفق “أخبار 24”.