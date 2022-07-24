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رياضة > الأهلي يُقرر عدم تفعيل بند خصم 30% من رواتب اللاعبين المحليين
24/07/2022   7:00 ص

الأهلي يُقرر عدم تفعيل بند خصم 30% من رواتب اللاعبين المحليين

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كشفت مصادر صحفية، أن إدارة نادي الأهلي قررت عدم تفعيل بند خصم 30% من رواتب اللاعبين المحليين في الفريق بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وبحسب لائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ يحق للنادي الهابط من دوري المحترفين إلى الأولى خصم 30 % من رواتب اللاعبين المحليين، فيما لا يشمل النظام رواتب اللاعبين الأجانب، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الأهلي العمل به.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن رواتب اللاعبين الأجانب ستستمر بالقيمة نفسها التي كانت عليها في المحترفين.

وجاءت هذه الخطوة من إدارة الأهلي من أجل الحفاظ على اللاعبين المحليين في مقدمتهم الدوليان عبدالرحمن غريب ومحمد الربيعي.

الأهلي يُقرر عدم تفعيل بند خصم 30% من رواتب اللاعبين المحليين

رياضة
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