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رياضة > النصر يتعاقد رسمياً مع اللاعب البرازيلي لويز جوستافو لمدة موسم واحد
24/07/2022   7:00 ص

النصر يتعاقد رسمياً مع اللاعب البرازيلي لويز جوستافو لمدة موسم واحد

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أعلن نادي النصر، ضم اللاعب البرازيلي لويز جوستافو لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي فناربخشة التركي.

وأكد النادي، أن اللاعب لويز جوستافو سيصل عصر اليوم (الأحد) إلى إسبانيا لإجراء الفحوصات الطبية.

وشدد على أنه تم الاتفاق بين إدارة النادي واللاعب على تمثيل الفريق لمدة موسم، مع خيار التمديد لموسم ثانٍ وذلك في صفقة انتقالٍ حر.

ويلعب “جوستافو” في مركز المحور، حيث سبق له اللعب لناديي بايرن ميونخ الألماني ومارسيليا الفرنسي، إلى جانب تمثيل منتخب البرازيل في 41 مباراة دولية.

النصر

وفق “أخبار  24”.

النصر يتعاقد رسمياً مع اللاعب البرازيلي لويز جوستافو لمدة موسم واحد

رياضة
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