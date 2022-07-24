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رياضة > بالفيديو والصور.. التعاون يبدأ التحضير للموسم المقبل تحت قيادة “شاموسكا”
24/07/2022   7:00 ص

بالفيديو والصور.. التعاون يبدأ التحضير للموسم المقبل تحت قيادة “شاموسكا”

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بدأ المدير الفني لفريق التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، مهمته مع الفريق بقيادة التدريبات للمرة الأولى، السبت، في انطلاقة المعسكر الخارجي الذي تحتضنه هولندا.

وتركزت تدريبات التعاون على النواحي اللياقية في الصالة الرياضية بمقر المعسكر، وسبقتها فحوصات طبية للاعبين بعد تقسيمهم إلى مجموعتين.

وغاب الثنائي، الكاميروني لياندر تاوامبا والمصري مصطفى فتحي، عن المران، حيث من المقرر أن يلتحقا بالمعسكر خلال اليومين المقبلين. وفق “أخبار  24”.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر الخارجي للتعاون حتى 16 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله الفريق 6 مباريات تجريبية مع فرق سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

بالفيديو والصور.. التعاون يبدأ التحضير للموسم المقبل تحت قيادة “شاموسكا”

رياضة
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