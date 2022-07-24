بالصور.. الأهلي يخوض مرانه الأول في معسكر تركيا

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم السبت مرانه الأول في معسكره الإعدادي المقام حاليا بتركيا استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
أجرى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، الخميس الماضي، تمارين تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي داخل صالة الحديد بمقر النادي، وذلك بإشراف مدرب الفريق روبرت سيبولدي.
وغادرت بعثة الفريق، أمس الجمعة، إلى تركيا التي تحتضن المعسكر الخارجي الإعدادي، قبل استكمال مرحلة الإعداد لدوري “يلو” الذي يبدأ في الـ22 أغسطس المقبل. وفق “أخبار 24”.
أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة روبرت سيبولدي، قائمة اللاعبين المقرر سفرهم إلى تركيا، لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.
وجاءت قائمة الأهلي المستدعاة لمعسكر تركيا على النحو التالي:
المران الأول للأهلي في تركيا ⚽️📸#الأهلي_في_تركيا pic.twitter.com/xO6jNwoNVN
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 23, 2022