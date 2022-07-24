نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. الأهلي يخوض مرانه الأول في معسكر تركيا
24/07/2022   6:59 ص

بالصور.. الأهلي يخوض مرانه الأول في معسكر تركيا

+ = -
742

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم السبت مرانه الأول في معسكره الإعدادي المقام حاليا بتركيا استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

أجرى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، الخميس الماضي، تمارين تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي داخل صالة الحديد بمقر النادي، وذلك بإشراف مدرب الفريق روبرت سيبولدي.

وغادرت بعثة الفريق، أمس الجمعة، إلى تركيا التي تحتضن المعسكر الخارجي الإعدادي، قبل استكمال مرحلة الإعداد لدوري “يلو” الذي يبدأ في الـ22 أغسطس المقبل. وفق “أخبار  24”.

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة روبرت سيبولدي، قائمة اللاعبين المقرر سفرهم إلى تركيا، لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي المستدعاة لمعسكر تركيا على النحو التالي:

الاهلي

بالصور.. الأهلي يخوض مرانه الأول في معسكر تركيا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885220123.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.