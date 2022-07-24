“إحصائية”: وصول أكثر من 193 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد الحج

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة، عن وصول 193 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد أدائهم الحج، وذلك بعد وصول 22.3 ألف حاج أمس (السبت).
وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 181.9 ألف حاج، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً، في حين وصل 3634 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.
وأبانت أن أكثر من 16 ألف حاج غادروا المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 114.2 ألف حاج، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 79.5 ألف حاج أمس. وفق “أخبار 24”.