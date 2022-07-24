“الصندوق العقاري” يودع 853 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر يوليو الحالي

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأحد)، إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يوليو الحالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 853 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.
وأبان أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يوليو 2022م بلغ نحو 39.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من برنامج القرض المدعُوم والبرامج المساندة وصل إلى أكثر من 660 ألف مستفيد حتى نهاية النصف الأول من العام الميلادي الحالي. وفق “أخبار 24”.
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