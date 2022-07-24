كورونا في المملكة.. ارتفاع الحالات الحرجة والتعافي وانخفاض الإصابات الجديدة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بـ”كورونا”، ونسب التعافي من المرض، وارتفاع الحالات الحرجة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 376 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 38 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 807591 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل دخول 6 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي الحالات الحرجة 148 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 660 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 791438 حالة. وفق “أخبار 24”.
واستقرت الوفيات المسجلة نتيجة كوفيد 19، حيث توفيت حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نفس العدد المسجل بالأمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9239 حالة وفاة.