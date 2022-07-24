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جديد المحليات > “التجارة” تستدعي 1416 غسالة “Ocarina” لعدم مطابقتها للمواصفات
24/07/2022   1:31 م

“التجارة” تستدعي 1416 غسالة “Ocarina” لعدم مطابقتها للمواصفات

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، استدعاء 1416غسالة ملابس “Ocarina” سعة 7 و9.5 كجم، وسنة تصنيعها 2020م.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت مالكي هذه الغسالات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تستدعي 1416 غسالة “Ocarina” لعدم مطابقتها للمواصفات

جديد المحليات
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