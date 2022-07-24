“التجارة” تستدعي 1416 غسالة “Ocarina” لعدم مطابقتها للمواصفات

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، استدعاء 1416غسالة ملابس “Ocarina” سعة 7 و9.5 كجم، وسنة تصنيعها 2020م.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت مالكي هذه الغسالات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء
1,416 غسالة ملابس “Ocarina”
🗓 2020
🔻 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/jzyBjGknX4
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 24, 2022
وفق “أخبار 24”.