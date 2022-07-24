بالتعاون مع “الفحص المهني”.. “بلدي” تطلق خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في الأنشطة التجارية

أعلنت منصة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطلاق خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في الأنشطة التجارية؛ بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقالت المنصة: إن الخدمة تضمن حصول الممارسين على المؤهل العلمي، أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق رضا المستفيدين، كما تضمن تأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حال وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.
وأبانت أن الترخيص الحرفي يحقق الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في (81) مهنة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الترخيص الحرفي بخطوات بسيطة وميسرة من خلال زيارة الرابط.