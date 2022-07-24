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جديد المحليات > “البنك المركزي”: غرفة عمليات مشتركة للبنوك تتصدى لحالات الاحتيال للعملاء
24/07/2022   1:34 م

“البنك المركزي”: غرفة عمليات مشتركة للبنوك تتصدى لحالات الاحتيال للعملاء

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دشّن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية.

ويُعنى المركز الذي الذي افتتح مؤخرا، بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك، حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.

وأكّد الدكتور المبارك، أن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقاً من دعم البنك المركزي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.

وبيّن المبارك، أن تشكيل مركز مُشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك بالمملكة من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.

ويعمل مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 متراً مربعاً وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.  وفق “أخبار 24”.

“البنك المركزي”: غرفة عمليات مشتركة للبنوك تتصدى لحالات الاحتيال للعملاء

جديد المحليات
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